Hangisi hakiki zeytinyağı? Gerçeğini bu yöntemle şipşak anlayacaksınız
Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? Riviera zeytinyağı nedir? en çok merak edilen konular arasında. Hakiki zeytinyağını anlamanız artık çok basit. Bu yöntem sayesinde gerçek zeytinyağını hemen anlayacaksınız.
Günlük hayatta tüketilen zeytinyağının hakiki olması önemlidir fakat bunu ayırt etmek çoğunlukla çok kolay değildir. Ancak artık bu bir sorun olmaktan çıkacak. İşte hakiki yağ böyle anlaşılır...
Resimde yer alan bardaktaki yağlar soldan itibaren sırasıyla erken hasat, taze yağ ve dinlendirilmiş yağ. İşte bu üç yağ çeşidinin farkları...
İŞTE GERÇEK ZEYTİNYAĞI...
Sol başta yer alan yağ, olgunlaşan fakat henüz kararmaya başlamamış yağdan elde edilir. Rengi çoğunlukla yeşil olan erken hasat şeklinde adlandırılan yağ, toplanan zeytinin toplanmasının üzerinden 4 saat geçmeden hemen sıkılarak yağının çıkarılmasıyla oluşur. Zeytinin bu halinin kullanılmasıyla meydana gelen bu yağ içlerinde mineral seviyesi en yüksek olandır. Fakat maliyeti yüksek olması nedeniyle satış fiyatı daha yüksektir.
Ortada yer alan zeytinyağ, sıkılmasının ardından dinlendirilmeden paketlenir. Dinlenmemesi nedeniyle bulanık ve tortulu bir görüntüsü olan taze yağın tortusu zamanla çöker.
Eğer yağ sıkılmasının ardından dinlendirilirse bu sefer sağ tarafta duran dinlendirilmiş yağ elde edilir.
Hiçbir katkı maddesi ve kimyasal kullanmadan üretilen sızma zeytinyağı ise zeytinin toplanmasının ardından kırılarak ve parçalanarak yağın zeytinden ayrıştırılmasıyla elde edilir.
Yağın asidi çok yüksek olduğundan içine tatlandırıcılar ve asit azaltıcılar eklenir ardından rafine edilen bu yağ riviera zeytinyağıdır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Çocuğa cinsel istismara tahliye!
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller