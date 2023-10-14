Hangisi hakiki zeytinyağı? Gerçeğini bu yöntemle şipşak anlayacaksınız

Yayınlanma: 14.10.2023 - 01:05

Güncelleme: 14.10.2023 - 01:17

Günlük hayatta tüketilen zeytinyağının hakiki olması önemlidir fakat bunu ayırt etmek çoğunlukla çok kolay değildir. Ancak artık bu bir sorun olmaktan çıkacak. İşte hakiki yağ böyle anlaşılır...

Resimde yer alan bardaktaki yağlar soldan itibaren sırasıyla erken hasat, taze yağ ve dinlendirilmiş yağ. İşte bu üç yağ çeşidinin farkları...

İŞTE GERÇEK ZEYTİNYAĞI...

Sol başta yer alan yağ, olgunlaşan fakat henüz kararmaya başlamamış yağdan elde edilir. Rengi çoğunlukla yeşil olan erken hasat şeklinde adlandırılan yağ, toplanan zeytinin toplanmasının üzerinden 4 saat geçmeden hemen sıkılarak yağının çıkarılmasıyla oluşur. Zeytinin bu halinin kullanılmasıyla meydana gelen bu yağ içlerinde mineral seviyesi en yüksek olandır. Fakat maliyeti yüksek olması nedeniyle satış fiyatı daha yüksektir.

Ortada yer alan zeytinyağ, sıkılmasının ardından dinlendirilmeden paketlenir. Dinlenmemesi nedeniyle bulanık ve tortulu bir görüntüsü olan taze yağın tortusu zamanla çöker.

Eğer yağ sıkılmasının ardından dinlendirilirse bu sefer sağ tarafta duran dinlendirilmiş yağ elde edilir.

Hiçbir katkı maddesi ve kimyasal kullanmadan üretilen sızma zeytinyağı ise zeytinin toplanmasının ardından kırılarak ve parçalanarak yağın zeytinden ayrıştırılmasıyla elde edilir.

Yağın asidi çok yüksek olduğundan içine tatlandırıcılar ve asit azaltıcılar eklenir ardından rafine edilen bu yağ riviera zeytinyağıdır.