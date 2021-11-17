Harry Potter ekibi geri dönüyor: 'Return to Hogwarts'
İlk filmi Felsefe Taşı'nın yayın tarihinin üzerinden 20 geçmesiyle HBO Max, ekibi bir araya topluyor. Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint gibi ana karakterlerin yanı sıra birçok oyuncu yeni yapımda yer alacak. 'Return to Hogwarts', 1 Ocak 2022'de HBO Max'te prömiyerini gerçekleştirecek.
Harry Potter filmlerinin oyuncuları, serinin ilk filmi olan Felsefe Taşı'nın vizyona girmesinden 20 yıl sonra tekrar bir araya gelecek.
HBO Max, 'Hogwarts'a Dönüş' (Return to Hogwarts) isimli yapımın 1 Ocak 2022'de streaming servisinde yayınlanacağını ifade etti.
Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, yönetmen Chris Columbus ile bir araya gelerek filmleri ve yarattıkları ürünleri derinlemesine ele alacak.
Program, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ABD'de vizyona girmesinin 20. yıl dönümünde duyuruldu. Serinin ilk filmi, 16 Kasım 2001'de vizyona girmişti. Yayımlanan 52 saniyelik fragmanda film serisinden bazı sahneler görülüyor ve "efsane kadronun 'sihrin başladığı yere' döneceği" belirtiliyor.
TÜM OYUNCULAR KADRODA YER ALACAK
3 ana karakterin yanı sıra seride rol almış Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi isimler de yer alacak.
Filmlerin Draco Malfoy'u Tom Felton, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Okula dönüş böyle bir şey mi?" yazdı.
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