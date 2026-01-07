Hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'den açıklama: 'Tedavim olumlu yönde seyrediyor'

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sağlık durumuyla ilgili basına yansıyan haberler sonrası Dorman, Instagram hesabından son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dormen, mesajında; ''Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle'' ifadelerini kullandı.