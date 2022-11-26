Hatay mutfağının yeni lezzeti Aslan balığı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 11:20

Protein değeri yüksek ve eti lezzetli aslan balığı, gastronomi kenti Hatay'da bazı otel ve restoranların menüsünde yer almaya başladı. Zehirli dikenlerinden temizlenen balık, haşlamasından kızartmasına, çorbasından ızgarasına ve buğulamasına kadar farklı çeşitleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Denizlerdeki istilacı türlerle ilgili çalışmalar yürüten İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, aslan balığının Türkiye denizlerine 2014 yılında girdiğini söyledi.

İstilacı türün hızla Mersin ve Antalya'yı takip ederek İzmir'e kadar yayıldığını aktaran Turan, "Aslan balığı devamlı bizim yerli türlerimizle besleniyor. Larvaları, yumurtaları ve yavru balıkları tüketerek yerli türlerimizin azalmasına sebebiyet veriyor. Bu şekilde avlanan balıkların azalmasına ve ciddi derecede ekonomik kayıplara sebep oluyor." diye konuştu.

Turan, öte yandan aslan balığının dikenlerinin zehirli ancak etinin lezzetli olduğunu belirtti.

Aslan balığının tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bu balığın sadece yüzgeçlerinin zehirli, etinin çok lezzetli olduğu algısının geliştirilmesi gerekiyor. İnsanlar arasında aslan balığı zehirli algısı olukça yaygın ancak bu yanlış. Aslan balığının eti zehirli değil, ekonomik değeri de oldukça yüksek ve lezzetlidir. Bu türün otel ve restoran gibi yerlerde tüketilmesi konusunda teşviklerin oluşturulması gerekiyor. Diğer balıklardan ne kadar yemek çeşidi yapılabilirse bu balıktan da o kadar çeşit yapılabilir. Izgara, buğulama ve çorbası gibi aperatif olarak birçok yemek yapılabilir."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Antrenörü Koray Demirel de istilacı tür olan aslan balığının etinin ekonomik olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aslan balığının etinin lezzetli olduğunu anlatan Demirel, bu balığın tezgahlarda satılabilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

"ASLAN BALIĞININ BİLİNENİN AKSİNE GAYET GÜZEL BİR TADI VAR"

Antalya'dan Hatay'a gelen Mustafa Umut, kentte bazı restoran ve otellerin menüsünde yer alan aslan balığını ilk kez tattığını söyledi.

Herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini vurgulayan Umut, "Aslan balığının bilinenin aksine gayet güzel bir tadı var. En çok çorbasını sevdim. Herkese tavsiye ediyorum, bu lezzetin farkına varılması gerekiyor." ifadesini kullandı.