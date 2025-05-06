'Hav hav' şarkısıyla çok eleştirilmişti! Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:12

Güncelleme: 06.05.2025 - 17:03

Ünlü rapçi Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan Bodur, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Süleyman Burak Bodur, çıkarıldığı Gebze Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Ünlü rapçi, “uyuşturucuya özendirme” suçlamasıyla 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

Tutuklanan rapçi, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur’un ikametinin Darıca ilçesinde olduğu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu’ kapsamında avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne çağrıldığı öğrenildi. Bodur’un burada verdiği ifadesinde şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

‘2 ŞARKISININ SÖZLERİNDE ÇAĞRIŞIM YAPABİLECEK KELİMELER TESPİT EDİLMİŞTİR’

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur’un avukatı Faruk Lokman, sanatçının ortağı olduğu müzik şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, müvekkiline yapılan suçlamanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) isimsiz bir ihbar nedeniyle olduğunu söyledi. Avukat Lokman açıklamasında, “Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır. İsimsiz ihbar içeriğinde, müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca 2 şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesi’ne ifadeye çağrılmıştır” ifadelerine yer verdi.

5 Mayıs’ta müvekkilinin kendi rızası ile ifadeye vermeye gittiğini belirten Avukat Lokman, “Devamında bahsettiğimiz 2 şarkının sözleri nedeniyle müvekkilimin sözlerle gerçekte anlatmak istediklerini açıklamasına rağmen tutuklanmaya sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne tutulmasına karar verilmiştir. Lvbel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam etmektedir. Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır. En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ile başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir” ifadelerini kullandı.