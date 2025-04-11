Hayal Köseoğlu, 'sessiz kalan' meslektaşlarına seslendi: 'Seks kasediniz varsa...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:00

Oyuncu Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili protestolara ses çıkartmayan meslektaşlarını daha önce eleştirmişti.

Köseoğlu bu kez daha sert bir çıkış yaptı ve 'Kasetiniz varsa korkmayın, uçkurunuz umrumuzda değil' dedi.

"SEKS KASEDİNİZ VARSA..."

Köseoğlu son olarak gündeme dair hâlâ sessiz kalan meslektaşlarını bir kez daha bombaladı:

"Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eş cinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız yemin ediyorum sizin uçkurunuz umrumuzda bile değil ya. Yeter ki demokrasiyi, hukuku, yargıyı, halkı satmayın. Bu millet size anca bireysel fedakarlığınız için teşekkür edecek noktada. Millet Onlyfans falan açıp milyoner oluyor, kasetle şantaj devri bitti, hadi gözünüzü seveyim."