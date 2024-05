Hayali Arkadaşlar filmi gişede zirveye oturdu

Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:21

Güncelleme: 20.05.2024 - 23:21

Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı "Hayali Arkadaşlar" (IF), ABD'de ilk hafta sonunda 35 milyon dolar hasılat elde ederek gişenin zirvesine yerleşti. John Krasinski'nin yönettiği film, beklentilerin biraz altında kalmasına rağmen açılışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

110 milyon dolarlık prodüksiyon maliyetine sahip olan "Hayali Arkadaşlar", gişede kendini amorti edebilmek için önümüzdeki haftalarda önemli bir performans sergilemek zorunda. İlk hafta sonunda 35 milyon dolar hasılat, filmi yeni lider yaptı.

Bir önceki hafta sonunun gişe lideri "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" (Kingdom of the Planet of the Apes), ikinci hafta sonunda %55,5'lik bir düşüş yaşayarak 26 milyon dolar hasılat elde etti ve haftayı ikinci sırada tamamladı. 160 milyon dolarlık prodüksiyon maliyeti olan film, şimdiye kadar globalde 237,54 milyon dolar hasılata ulaştı.

Haftanın bir diğer yeni filmi "Ziyaretçiler: Bölüm 1" (The Strangers: Chapter 1), tahminlerin üzerine çıkarak 12 milyon dolarlık hasılatla üçüncü sırada yer aldı. "Dublör" (The Fall Guy), üçüncü hafta sonunda 8,45 milyon dolar hasılatla dördüncü sırada bulunurken, Zendaya, Mike Faist ve Josh O'Connor'lı "Rekabet" (Challengers), 2,95 milyon dolar hasılatla beşinci sırada kendine yer buldu.