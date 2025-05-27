Çaykur Rizespor’da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren oyuncu Hazal Çağlar’a evlenme teklif etti. Çift, bu özel anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken, Hazal Çağlar’ın hayatı, yaşı ve rol aldığı yapımlar da merak konusu oldu. Peki, Hazal Çağlar kimdir? Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?





HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan genç oyuncu, küçük yaşlardan itibaren sanata ve sahneye ilgi duydu.

Eğitim Hayatı

Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olarak profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Bununla birlikte, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam ederek akademik kariyerine devam etti.

Oyunculuk Kariyerine Başlangıç

Çağlar’ın televizyon kariyeri 2020 yılında başlamıştır. İlk olarak “Aile Hükümeti” adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören “Gönül Dağı” dizisinde Asuman karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Bu rol, Hazal Çağlar’ın oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu.

Ekran Önündeki Diğer Deneyimleri

Oyunculuğun yanı sıra ekran önü deneyimleri de bulunan Hazal Çağlar, bir dönem Galatasaray TV'de sunuculuk yaptı. Bunun dışında, Burak Öksüzoğlu’nun “Konu Sen Olunca” adlı müzik klibinde rol alarak farklı projelerde de yer aldı.