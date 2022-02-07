Netflix'in yeni yerli dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman geldi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 15:18

Popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı yeni yerli dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinden ilk fragman izleyicilerle buluştu.

Charles King'in aynı isimli ('Midnight at the Pera Palace') kitabından uyarlanan dizi, 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.

Yönetmenliğini "Rise of Empires: Ottoman" belgesel dizisini yöneten Emre Şahin'in üstlendiği dizinin senaryosunda daha önce "Hanımın Çiftliği", "Kayıp", "Cesur ve Güzel" gibi dizilerde yazarlık yapan Elif Usman'ın imzası bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Clare Louise Frost,Engin Hepileri, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi oyuncular yer alıyor.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizi, 3 Mart'tan itibaren Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

İşte ilk fragman: