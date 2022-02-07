Netflix'in yeni yerli dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman geldi
Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı"ndan ilk fragman yayınlandı. Dizi, 3 Mart'tan itibaren Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer gibi isimler yer alıyor.
Popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı yeni yerli dizisi "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinden ilk fragman izleyicilerle buluştu.
Charles King'in aynı isimli ('Midnight at the Pera Palace') kitabından uyarlanan dizi, 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesiyle kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu ediniyor.
Yönetmenliğini "Rise of Empires: Ottoman" belgesel dizisini yöneten Emre Şahin'in üstlendiği dizinin senaryosunda daha önce "Hanımın Çiftliği", "Kayıp", "Cesur ve Güzel" gibi dizilerde yazarlık yapan Elif Usman'ın imzası bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Clare Louise Frost,Engin Hepileri, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi oyuncular yer alıyor.
İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizi, 3 Mart'tan itibaren Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
İşte ilk fragman:
İlgili Haberler
- Netflix'in geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı
- 'All Of Us Are Dead' Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi
- 'Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkışını konu alan 'Clark' dizisinden fragman geldi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da 9 araç birbirine girdi
- Macaristan'da göçmenlerin ülkeye girişi engelledi
- Stratonikeia keşifleri Türk dönemine de ışık tutuyor
- Geçici valinin sözleri yeniden gündemde!
- Bir dizi daha final yapıyor
- 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman
- BOTAŞ'tan kesintilere ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan Çiğli mesajı:Yaşatmak hepimizin görevi
- Niğde'de işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var
- Milli sporcumuz Furkan Akar, yarı finalde!