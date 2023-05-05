Hayko Cepkin'den Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'Kazansanız dahi muhalif kalacağım'

Ünlü müzisyen Hayko Cepkin, 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. Cepkin, "Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:53
Hayko Cepkin'den Kılıçdaroğlu'na açık destek: 'Kazansanız dahi muhalif kalacağım'
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Müzisyen Hayko Cepkin, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini duyurdu.

Cepkin, "Yasaklanan festivalleri, kaderine terk edilen, kapanan tiyatroları, salonları, intihar eden müzisyenleri, hala düzeltilmeyen saat yasaklarını, yapılamaz hale gelen üniversite şenliklerini ve nicelerini görmezden gelip, yapılan sahnelere minnet bekleyen, izin verdiklerine nimet gözü ile bakılmasını isteyenlere..." dedi.

"BİR OYUM KILIÇDAROĞLU'NA"

Cepkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklanan festivalleri, kaderine terk edilen, kapanan tiyatroları, salonları, intihar eden müzisyenleri, hala düzeltilmeyen saat yasaklarını, yapılamaz hale gelen üniversite şenliklerini ve nicelerini görmezden gelip, yapılan sahnelere minnet bekleyen, izin verdiklerine nimet gözü ile bakılmasını isteyenlere.. Parti adı zikretmeksizin kararsız seçmenin kararını verip gereğini yapmasını belirttim. Mis gibi etik bir açıklama.

Çünkü şükür ki 'her kesimden sevilen' ve muhalif çizgisi DE bilinen birisiyim. Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım. Bir oyum Kılıçdaroğlu'na. Bir oyum CHP, TİP ya da İYİ Parti'ye. Bu seçim önemli bir dönemeçtir. Bu da net. Muhalefete de şunu belirteyim. Bu seçim kaybedilir ise, bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir."


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