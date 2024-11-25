Hazal Subaşı'dan 'oyunculuk' itirafı: 'Miss Turkey sonrası oyuncu olmaya karar verdim'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:02

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:02

Son dönemde oyunculuk performansıyla dikkat çeken ve Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinde “Azize” karakterine hayat veren Hazal Subaşı, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Geceye konuk oldu. Oyunculuk kariyerine dair bilinmeyenleri paylaşan Subaşı, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"OYUNCULUK HAYALİM YOKTU"

2015 yılında yakın arkadaşının ısrarıyla Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve üçüncü olan Hazal Subaşı, yarışma süreci ve sonrasını şu sözlerle anlattı:



"Aslında oyunculuk hayalim yoktu. İzmir'de reklamcılık okuyordum ve o işi yapmak istiyordum. Yarışmaya da mesleğimde bana yardımcı olacak insanlarla tanışırım, staj ayarlarım düşüncesiyle katıldım. Ancak yarışmadan sonra Adını Sen Koy dizisiyle oyunculuğa adım attım. Eğer işler yolunda gitmeseydi, İzmir'e geri dönerdim."







"ZORLANDIĞIM ZAMANLAR OLDU"

Oyunculuk kariyerine başladığı ilk dönemde çok zorlandığını ifade eden Subaşı, yaşadığı zorlukları "Başlarda çok ağlıyordum, rolüm gereği sürekli duygu yoğun sahnelerde yer alıyordum. Gözlerim kıpkırmızı geziyordum. Bir noktada sinirden ağlamaya başladım ve ‘Olmayacak galiba’ diye düşündüm. Ancak ikinci sezonda işler yoluna girdi ve daha rahat hissetmeye başladım" sözleriyle ifade etti.

ÇIKIŞINI "ÇUKUR" DİZİSİYLE YAKALADI

Adını Sen Koy sonrası oyunculuk alanında kendini geliştirmeye başladığını söyleyen Subaşı, kariyerindeki asıl dönüm noktasının Çukur dizisi olduğunu belirtti.







"SAHİPSİZLER HARİKA GİDİYOR"

Star TV'de yayınlanan yeni dizisi Sahipsizler hakkında da konuşan Hazal Subaşı, şunları söyledi:

"Çok iyi gidiyor, bayadır çekimler yapıyoruz. Yönetmenimiz Cem Karcı... Cem Hoca harika bir iş çıkarıyor. Her şey çok keyifli ilerliyor."

"ÇEKİMLER ÖNCESİ ANKSİYETE YAŞADIM"

Geçmiş projelerinden de bahseden Subaşı, İlk ve Son dizisinin ikinci sezon çekimleri öncesi yaşadığı stresi şu şekilde dile getirdi:



"Çekimler öncesi senaryoyu okumaya başladığımız 20 gün boyunca bazı sahneler beni çok korkuttu. Toplantılar sırasında tuvalete gidip 'Allah’ım, ben ne yapacağım?' diye düşünüyordum. Ancak ekipten herkesin aynı endişeleri yaşadığını öğrendikten sonra rahatladım."

"O SES TÜRKİYE'DE ÇOK HEYECANLANDIM"

Programda, bugüne kadar kendini en korkak hissettiği anı anlatan Subaşı, O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı zamanı işaret ederek

"Çok heyecanlandım. Bacaklarım titriyordu. Ağabeyim beni arayıp ‘Bayılacaksın sandım’ dedi. O an, hayatımın en heyecanlı anlarından biriydi" dedi.



