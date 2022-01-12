HBO Max Türkiye'ye geliyor: Genel müdürü belli oldu

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:41

Türkiye'deki çevrim içi dizi ve film izleme platformları arasındaki rekabet 2022 yılında daha da artacak. Önce Disney’in Disney+ platformunu Türkiye de hizmete açılması bekleniyordu, şimdi ise 21 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren HBO Max, kesin olarak Türkiye'ye geliyor.

Bugün ise yurt dışında Netflix’in, Disney+’ın ve Amazon Prime Video’nun rakibi olan HBO Max platformundan Türkiye hakkında önemli bir haber geldi. Bu yıl içinde Türkiye’de hizmete gireceği açıklanan, fakat kesin tarih verilmeyen HBO Max’in Türkiye operasyonlarının başında olacak isim açıklandı.

Paylaşılan açıklamaya göre WarnerMedia tarafından hizmete sunulan HBO Max’in Türkiye Genel Müdürü, Barış Zavaroğlu olacak.

WebTekno'da yer alan habere göre; Zavaroğlu, daha önce Turkcell’in ücretli dijital içerik platformu TV Plus’ın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca daha önce Fox Türkiye’de CMO olarak görev yapmış, Disney’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için üst düzey yönetimde bulunmuştu.

Yeni görevinde HBO Max Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Christina Sulebakk’a bağlı çalışacak olan Zavaroğlu, konuyla ilgili demeçler verdiği demeçte, "Bu hizmeti Türkiye’ye getirmekle görevlendirilmiş olmaktan onur duyuyorum. HBO Max, gezegendeki hiçbir şeye benzemeyen, derin ve çeşitli bir içerik kütüphanesiyle dünya çapında yayılırken önemli bir ivme kazanıyor" şeklinde konuştu.

Barış Zavaroğlu’nun üstü olan, HBO Max’in EMEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesinden sorumlu yöneticisi Christina Sulebakk ise, Zavaroğlu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Stratejik açıdan önemli bir pazarda lansmana ve büyümeye hazırlanırken Barış, bize önemli bir zamanda katılıyor. Avrupa'daki aşamalı çıkışımızın bir parçası olarak ülkede hızla yerleşmeye ve gelişmeye çalışırken, uzmanlığı ve liderliği paha biçilmez olacak."