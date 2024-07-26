Her 4 kişiden biri 'sonsuza kadar' bekar kalacak!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:18

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:18

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin son çalışması, toplum normlarında önemli bir değişimi ortaya koydu. Çalışma, her dört yetişkinden birinin hayatı boyunca bekar kalacağını öngördü.

Bu bulgu, evlilik oranlarındaki düşüşü ve bireysel yaşam tarzlarına olan eğilimin artışını gösterdi.

Araştırmaya göre, bugünün genç yetişkinleri 50 yaşına geldiğinde, dört kişiden biri hiç evlenmemiş olacak.

Bilim insanlarına göre bu eğilim, genç neslin evlilik ve aile yapısına yönelik geleneksel yaklaşımlarından uzaklaştığını gösteriyor.





BEKARLIK ORANI YÜKSELDİ

Pew Araştırma Merkezi'nin çalışmasına göre, 40-54 yaş arası yetişkinler arasında bekarlık oranı 1990'da %24 iken, bu oranın 2019'da %31'e yükseldiğini belirtti?.

Bu eğilim, evlilik oranlarındaki düşüşle ilgili endişelere yol açsa da, araştırmalar bekar bireylerin genellikle daha yüksek seviyelerde kendi kendine yeterlilik ve kişisel gelişim bildirdiğini ortaya koydu.

Bekar bireyler, evli olanlara kıyasla daha fazla kişisel özgürlük ve karar alma yetisi hissi yaşadıklarını belirtti.

Araştırma, bekar yaşam tarzının daha fazla kabul gördüğünü ve evlilik kurumuna olan bakış açısının değiştiğini ortaya koydu.

Bu durum, bireylerin yaşam tercihlerinde daha fazla çeşitlilik ve esneklik sağladı.

Bekar yaşamın yükselişi, bireylerin kendi kendine yeterlilik ve kişisel gelişim arayışında olduğunu ve bu durumun gelecekte toplum yapısı üzerinde önemli etkiler yaratacağını ortaya koydu.