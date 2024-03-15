Her hafta potaya giriyordu, bu hafta çıkamadı: '7 sene sonra buraya geldim iyi ki geldim...'
Survivor All Star'da 4 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından bir isim adaya veda etti. Gözyaşları içinde takım arkadaşlarıyla vedalaşan yarışmacı yolculuğunun kısa sürdüğünü söyleyerek yarışmadan ayrıldı.
Survivor All Star'ın eleme heyecanı büyük bir heyecanla başladı. 4 adayın eleme potasında yer aldığı gecede adaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Sema'nın diskalifiyesi ve Mustafa Kemal'in vedasının ardından bu hafta da bir isim adaya veda etti.
MAVİ TAKIMDAN İSİMLER CEZA ALMIŞTI...
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bölümde mavi takımdan isimler karıştıkları olay sonucu ceza almıştı. Ceza alan isimler arasından Poyraz 10 oyun, Batuhan 2 oyun ve Hakan dışındaki erkek oyuncular da 3'er ödül oyunu cezası almıştı.
ELENMEKTEN KAÇAMADI
Baş başa geçen düello oyunlarının ardından adaya veda eden isim Pınar oldu.
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