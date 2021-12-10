Herkesin zehirli sandığı bitkiyi dünyaya ihraç ediyor

10 Aralık 2021 Cuma, 11:58

Asıl mesleği aşçılık olan Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı.

Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi.

29 ÜLKEYE GÖNDERİYOR

Mıhladız’ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor.

Kapari’den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

'ZEHİRLİ OLMADIĞINI KLİNİK ÇALIŞMALARLA BELİRLEDİK'

Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, “2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü’nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik” ifadelerini kullandı.