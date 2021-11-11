İzmir'de bitki atıkları gübreye dönüştürülüyor

11 Kasım 2021 Perşembe, 13:02

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası ile Ödemiş ve Bergama'da kurulan entegre katı atık yönetim tesislerinde evsel katı atıkları ayrıştırarak organik gübreye ve elektrik enerjisine dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Düzenli Çöp Depolama Alanı’nda ekolojik bir tesisi daha hizmete aldı.

Çevre ilçelerdeki park ve bahçelerin bitkisel atıklarının organik gübreye dönüştürüldüğü katı organik gübre tesisi kuruldu. Tesisten çıkan organik gübreler hem Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’ndaki rehabilitasyon alanında hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin park ve bahçelerinde peyzaj uygulamalarında kullanılıyor. Büyükşehir, Bornova Işıkkent ve Çeşme’de de daha geniş kapasiteli benzer iki tesis kuracak.

Harmandalı Katı Atık Organik Gübre Tesisi, biyoreaktör sistemleri ile 24 saat organik gübrenin üretileceği bir tesis olarak hizmet veriyor. Çevre ilçelerde park, site, apartman ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye dönüşüyor. Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş oluyor.

Tesiste ürün kabul alanı, ayrıştırma, parçalama, öğütme ve karıştırmanın yapılacağı ön işlem ünitesi, biyolojik bozunmayı sağlayan biyoreaktör sistemleri, eleme-soğutma ve nihai ürün stok alanı yer alıyor. Bitkisel atıklar tamamen kapalı reaktör sistemlerinde işlenerek organik gübreye dönüşüyor. Herhangi bir koku sorunu olmuyor ve çevre kirliliği oluşmuyor. Tesisin kapasitesi etaplar halinde artırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji Sistemleri Mühendisi Semih Gülşen, tesisten ayda 20 ton organik gübrenin elde edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Çevre ilçelerden gelen park bahçe, çam, budama ve çim atıkları küçültüp belirli kategorilere ayırarak bioreaktör sistemine aktarıyoruz. Bioreaktöre enzim vererek belirli sıcaklıkta yeşil atıkları 24 saatte organik gübreye çeviriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ‘Başka bir tarım mümkün” vizyonu ile çıktığı bu yolda biz de Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı olarak hem sürdürülebilir enerjiye hem tarıma hem de toprağa destek vermeye devam edeceğiz.”