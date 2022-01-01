Hibiskus nedir? Hibiskusun faydaları nelerdir?
Saç büyümesini uyarabilen iyileştirici etkilere sahip hibiskus bitkisi, sadece çiçek yapraklarıyla değil, dallarındaki yapraklarıyla da saç dökülmesine karşı fayda sağlıyor. Hibiscus; kuruluk, kel bölgeler, grileşen saçlar gibi sorunları tedavi etmede kullanılıyor ve dahası, daha pürüzsüz bir parlaklık sağlıyor. Peki hibiskus nedir? Hibiskusun faydaları nelerdir?
Hibiscus, saç için son derece önemli etkilere sahip bir çiçek olarak öne çıkıyor. Fakat bu çiçeğin paketlediği harikalar herkes tarafından pek de bilinmiyor. Hibiskus saç problemlerinin tedavisinde etkili olmasını sağlayan yüksek iyileştirici özelliklere sahip. Hibiskus çiçeği, saç dökülmesini durdurmak, yeniden büyümesini teşvik etmek ve erken beyazlamayı önlemek için etkili yöntemlerden biri. Ayrıca, hibiskus yağı saç derisini gençleştirmek ve saç büyümesini artırmak için de kullanılıyor. Çalışmalar, kel yamaları tedavi etmek için hibiskus çiçeklerinin kullanılmasını öneriyor.
KELLİK SORUNUNA KARŞI ÖNERİLİYOR
Erken kellik çekiyorsanız, hibiskus yapraklarının suyunu ve soğan suyunu karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz. Karışımı saç derinize iyice uygudıktan ve 15-20 dakika bekletin. Soğan kokusunu gidermek için hafif bir şampuanla durulayın. Bu ilacın haftada 2-3 kez kullanılması uzmanlar tarafından güvenli bulunuyor ve karışım hareketsiz saç köklerinden saçların büyümesine yardımcı oluyor.
BESLEYİCİ HIBISKUS MASKESİ
Saçınızın güçlü ve sağlıklı bir hale gelmesinde yardımcı olacak bir maske tarifinde kullanmanız gereken ürünler; 3-4 adet hibiskus yaprağı, 1 adet hibiskus çiçeği ve 1 kase yoğurt. Kalın bir macun elde etmek için bu malzemeleri karıştırın. Karışımı saçınızda 1 saat beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Yoğurt yerine aloe vera jeli veya hindistancevizi yağı da kullanabilirsiniz. Bu maskenin düzenli kullanımı saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olacaktır.
ERKEN BEYAZLAYAN SAÇLARA HIBISKUS VE KÖRİ
Araştırmacılar hibiskusun, gri saçlar için denenmiş ve test edilmiş bir bileşen olduğunu söylüyor. Güney Hindistan'daki kadınlar genellikle saçlarını siyah tutmak için hibiskus tercih ederler. Birkaç hibiskus ve köri yaprağının bir yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile öğütülmesi ile elde edilen macunun saçta yarım saat bekletilmesi ile erken beyazlamayı yavaşlatabilirsiniz.
KEPEK İÇİN HIBISKUS VE ÇEMEN TOHUMU
Antimikrobiyal özelliklere sahip olan hibiskus, saç derisinde kepeğe neden olan maya oluşumunu engeller, saç köklerindeki kepek parçacıklarını temizler ve tekrar oluşmasını önler.
Kepeği engellemede kullanabileceğiniz bir maske hazırlamak için; geceden suda bekletilmiş iki yemek kaşığı çemen tohumunun birkaç hibiskus yaprağı ve çiçeği ile karıştırılmasıyla elde edilen macunu daha kalın kıvama getirmek için her şeyi 1/4 fincan ayran ve aloe vera jeli ile karıştırın. Bir saatlik uygulamadan sonra durulamadan önce saça hafif bir masaj yapın.
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