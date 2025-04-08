Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:27

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:27

Gündemdeki haberlerin ardından holter cihazının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Holter nedir? Holter cihazı neden kullanılır?

HOLTER NEDİR?

Holter, kalp ritmini belirli bir süre boyunca (genellikle 24 ila 72 saat) kesintisiz olarak kaydeden taşınabilir bir EKG (elektrokardiyografi) cihazıdır. Göğse yapıştırılan elektrotlar aracılığıyla kalbin elektriksel aktiviteleri sürekli olarak kayıt altına alınır. Bu kayıtlar daha sonra uzman doktorlar tarafından incelenir.

HOLTER NEDEN KULLANILIR?

Holter cihazı, kalpte zaman zaman ortaya çıkan sorunları tespit etmek için kullanılır. Klasik EKG’nin yakalayamadığı geçici ritim bozuklukları, Holter sayesinde saptanabilir. İşte başlıca kullanım alanları:

Ritim Bozukluklarının Tespiti:

Ani çarpıntı, düzensiz kalp atışları veya kalp atışında duraklama hissi yaşayan kişilerde, aralıklı ritim bozuklukları Holter sayesinde teşhis edilebilir.

Çarpıntı ve Bayılma Şikayetleri:

Sebebi açıklanamayan bayılma, baş dönmesi ya da halsizlik gibi şikayetlerde Holter takibi önerilir.

Kalp İlaçlarının Etkisini Değerlendirme:

Kalp ritmini düzenleyici ilaçların etkisinin ne derece başarılı olduğunu görmek için Holter takibi yapılabilir.

Kalp Krizi Sonrası Takip:

Kalp krizi geçiren hastaların iyileşme sürecinde ritim takibi için Holter kullanımı yaygındır.

Yüksek Tansiyonla Birlikte Ritim Kontrolü:

Hipertansiyonu olan kişilerde, kalp ritmindeki değişiklikler Holter ile gözlemlenebilir.

HOLTER TAKILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Cihaz takılıyken duş alınmamalı ve elektrotların yerinden oynamaması için dikkatli olunmalıdır.

Günlük aktiviteler (yürüyüş, merdiven çıkma, egzersiz) doğal şekilde devam ettirilmelidir.

Takip süresince şikâyet yaşandığında zaman kaydedilerek not alınmalıdır. Bu, doktorun değerlendirmesi açısından önemlidir.