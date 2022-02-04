How I Met Your Mother'ın ünlü oyuncusu Neil Patrick Harris: 'Barney 2022'de olsaydı hapse atılırdı'

04 Şubat 2022 Cuma, 09:44

Ünlü oyuncu Neil Patrick Harris, haber bülteni Wondercade üzerinden yayınladığı mesajında, How I Met Your Mother filminde canlandırdığı Barney karakterinin 2022'ye uygun olduğunu düşünmediğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; dokuz sezon süren dizide küstah, manipülatif ve çoğu zaman inatçı bir çapkın olmasıyla hafızalara kazınan Barney Stinson'ı canlandıran oyuncu, How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father'da rol oynaması karakterinin eleştirilmesinden endişe ettiğini söyledi.

DEVAM DİZİSİNDE ROL ALMAYACAK

Barney'nin How I Met Your Father'da yer alabileceği yönündeki iddiaları yalanlayan Harris, "Diziye katılmaya gelince, bu konuda endişeliyim. Barney'nin tuhaflıkları, aleni ihtişam çılgınlıkları muhtemelen herkesin başını belaya sokar. Yani karakterini değiştirmediyse veya bir manastıra katılmadıysa, bunun kimsenin çıkarına olup olmadığından emin değilim" dedi.

Röportajı yapan Hillary Duff ise, Barney'in kadınları onunla yemek yeme veya cinsel ilişkiye girmesi için aldatma, dolandırma ve kandırma gibi çeşitli girişimlerinin onu bugün ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

"2022'DE OLSAYDI HAPİSTE OLURDU"

Harris'in buna yanıtı şöyle oldu:

"Bu konuda ne hissettiğinden emin değilim ama Barney 2022'de olsaydı hapiste olacağından eminim. Kadınların güç elde ettiği bir dünyada yaşadığımıza göre, (Barney'e benzer karakter) Valentina'yı bu yüzden kadın yaptıklarını düşünüyorum."

How I Met Your Mother'ın yaratıcısı Carter Bays daha önce yaptığı açıklamada, kurgu odasına gidip 'bazı şeyleri kaldırmak' istediğini söylemişti. Detay vermeyen Bays'ın bu konudaki yorumları, Barney'nin konuk oyuncu Randy'nin konuşmasını iyileştirmek için kadın karakter Robin'den yardım aldığı ve eğer işbirliği takdirde bir seks kasetini sızdırmakla tehdit ettiği 3. Sezon'un 18. bölümü 'Rebound Bro'ya ilişkindi.

Başrollerini Hillary Duff ve Kim Cattrall'ın paylaştığı 'How I Met Your Father' Ocak ayında izleyicilerle buluştu.