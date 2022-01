Leighton Meester, 'How I Met Your Father'ın kadrosuna dahil oldu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:18

Fenomen dizi 'How I Met Your Mother'ın farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşacak olan 'How I Met Your Father'a bir ünlü isim daha katıldı.

Gossip Girl dizisiyle tanınan oyuncu Leighton Meester, "How I Met Your Father" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin bugün dijital platform Hulu'da yayınlanan ilk iki bölümünde de rol alan Meester, sezonda Meredith karakterine hayat vermeye devam edecek.

Meester, Gossip Girl'de hayat verdiği 'Blair' karakteriyle ölümsüzleşmişti.

Hilary Duff'ın Sophie karakterine hayat verdiği dizide, Francia Raisa Sophie'nin ev arkadaşı Valentina'yı; Tom Ainsley, Valentina'nın erkek arkadaşı Charlie'yi; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse'yi; Tien Tran, Jesse'nin üvey kardeşi Ellen'ı; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonunu canlandırıyor.

"How I Met Your Father", kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun etrafında dönüyor.