James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri satıldı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Ajan James Bond karakterinin yaratıcısı İngiliz yazar Ian Fleming’in sahip olduğu bir çift kol düğmesi, müzayede salonunda 4 bin 400 Sterlin'e satıldı.

Düğmeleri bu kadar kıymetli olmasının en büyük nedeni ise kol düğmelerinin üzerindeki şifreleri kimsenin çözememiş olması.

NTV'de yer alan habere göre, Fleming’in 1962 yılında ‘Dr. No’ filminin galası sonrası partide kullandığı kol düğmelerinin üzerinde şifreli olduğu düşünülen, WUS, SIL, UDH ve NUF harfleri yer alıyor.

SON FİLMİN HASILATI 700 MİLYON DOLARI AŞTI

Son James Bond filmi olan No Time to Die, geride bıraktığı 7 haftanın sonunda "pandeminin kralı" olduğunu, elde ettiği hasılatla kanıtladı.



Chip Online'ın haberine göre, Türkiye'de 'Ölmek İçin Zaman Yok' ismiyle vizyona giren No Time to Die, 7 haftanın sonunda önemli bir başarıya imzasını atarak, pandemi döneminin en büyük Hollywood filmi olmayı başardı. Dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda yedi hafta geçirdikten sonra film, 558 milyon doları uluslararası gişeden (ABD dışındaki gişelerden) olmak üzere, hasılatı ile 700 milyon doları aştı. Bu hasılat, No Time to Die'ı pandemi boyunca yayınlanan en büyük Hollywood filmi yapmaya yetiyor.