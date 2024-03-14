Hurma alırken tuzağa düşmeyin! Taze hurma nasıl anlaşılır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlardaki hurmalara ilgi arttı. Esnaf yurttaşları geçen yıldan kalıp yıkanarak tekrar tezgaha konan hurmalar konusunda uyarırken, taze hurma almanın püf noktalarını anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:38
Hurma alırken tuzağa düşmeyin! Taze hurma nasıl anlaşılır?
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Geçen yıldan kalan bayat hurmaların yıkanarak tekrar tezgahlarda yer alabildiğine dikkat çeken esnaf, yurttaşları fiyatı diğer hurmalara oranla çok daha düşük olan hurmalardan uzak durmalarını söyledi. Ayrıca diyabet hastaları için de şeker oranı düşük çeşitler önerildi.

AŞIRI UCUZ HURMALAR GEÇEN YILIN MAHSULÜ OLABİLİR

Taze hurma almanın püf noktalarına değinen hurma satıcısı Orhan Çağlayan, “Vatandaşlara hurma alırken tadına bakmalarını öneriyoruz. Yıkanmış ürün aldıkları zaman bilsinler ki bu hurma eski mahsul. Bunu ayırt etmek biraz zor olabilir ama biraz baktığımız zaman anlayabiliriz. Parlak olmayan biraz da kuru görünen hurmalardan alabilirler. Taze hurmalarda da çok kuru olan ürünleri tercih etmesinler. Kuru hurmalarda lif oranı daha azdır. Biraz daha etli denilen canlı hurma tercih ederlerse daha iyi olur, bunların lif oranı daha iyidir. Medine hurmaları tercih etmeye çalışsınlar, çünkü Medine hurmalarının lif oranı ve vitamin oranı daha yüksektir” şeklinde konuştu.


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