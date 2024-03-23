Hüyük’te ekim başladı: Dekarda 400 kilo ürün alınacak...

Konya’nın Hüyük ilçesinde atıl tarım alanlarının üretime ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:50
Hüyük’te ekim başladı: Dekarda 400 kilo ürün alınacak...
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Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile ilçede tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması ve atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi kapsamında Tolca Mahallesinde aspir (Koç-42) demonstrasyonu takibinin yapıldığı bildirildi. Yürütülen çalışmalarla verimsiz araziler değerlendirilirken ekimi yapılan aspir tarlaları da kurumda görevli teknik personel tarafından kontrol edilerek incelendi. İncelemelerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmadığı aktarıldı.

2019 yılında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Enstitüsü tarafından geliştirilen Koç-42 aspir çeşidinin özellikle kuraklığa dayanıklı bir tür olmakla birlikte tohumunun yazlık ve orta erkenci, yağışa tepkisinin iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip yüksek verimli bir çeşit olduğu belirtiliyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu gibi özellikle yaz döneminin kurak geçtiği kıraç alanlarda ekilmesi tavsiye edilen bu bitkide kuru şartlarda dekarda 200-250, sulu şartlarda ise 300-400 kilograma kadar ürün alınabildiği kaydedildi.


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