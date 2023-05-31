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Şarkıcı Melike Şahin evlendi

Şarkıcı Melike Şahin sosyal medya hesabından yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey ile evlendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:31
Şarkıcı Melike Şahin evlendi
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'Nasır' ve 'Bedelini Ödedim' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Melike Şahin 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey ile evlendiğini duyurdu.

Evlendiği haberini sosyal medya hesabından duyuran Şahin "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" ifadelerini kullandı.


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