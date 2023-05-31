Şarkıcı Melike Şahin evlendi

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:31

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:41

'Nasır' ve 'Bedelini Ödedim' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Melike Şahin 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey ile evlendiğini duyurdu.

Evlendiği haberini sosyal medya hesabından duyuran Şahin "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" ifadelerini kullandı.