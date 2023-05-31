Şarkıcı Melike Şahin evlendi
Şarkıcı Melike Şahin sosyal medya hesabından yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey ile evlendiğini duyurdu.
'Nasır' ve 'Bedelini Ödedim' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Melike Şahin 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Bey ile evlendiğini duyurdu.
Evlendiği haberini sosyal medya hesabından duyuran Şahin "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Dolar fırladı, gram altında tarihi zirve görüldü
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Gerçekler
- Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Neler konuşuldu?