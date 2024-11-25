İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: 'Hocamın beni yürüteceğine inanıyorum'
İbrahim Tatlıses, sevenlerinden dua istedi. Silahlı saldırı sonrası tedaviye başlayan ünlü sanatçı, Instagram’dan "Beni yürüteceğine inanıyorum, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bu kez sevenlerinden dua istedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Allah herkese acil şifalar versin" diyerek takipçilerine dileklerde bulundu.
"DOST KAZIĞI YEDİM"
Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Aydemir Akbaş’ın vefatının ardından dostlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Akbaş’ın ölümünün ardından büyük bir sarsıntı geçiren Tatlıses, bazı dostlarını isim vererek eleştirmiş, 45 yıllık dostunun sırtından vurulduğunu söylemişti. "Dost kazığı yedim, dostum sırtımdan vurdu" dediği açıklamalarında, affetmeyeceğini belirterek, "Yanıma geliyorlar, ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar" demişti.
"BENİ YÜRÜTECEĞİNE İNANIYORUM"
Son olarak, uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ve yeni tedaviye başladığını duyuran Tatlıses, Instagram paylaşımında, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin" diyerek destek çağrısında bulundu. Sevenlerinden dualarını esirgememelerini isteyen Tatlıses, iyileşme sürecinde moral kaynağı buluyor.
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