25 yaş küçük asistanıyla birlikte olduğu iddia edilmişti: İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:09

Güncelleme: 03.02.2025 - 14:09

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses (72), kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz (47) ile gizlice dini nikah kıydığı iddialarıyla gündeme geldi.

"İmparator" lakaplı şarkıcı, hakkında çıkan bu haberle ilgili sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM TATLISES İDDİALARA YANIT VERDİ

Özbekistan dönüşü konuyla ilgili soruları yanıtlayan Tatlıses, 2. Sayfa kameralarına yaptığı açıklamada, "Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" diyerek Tuğçe Korkmaz’ın profesyonel ve kendisine bağlı bir asistan olduğunu belirtti.

TATLISES'İN EVLİLİKLERİ

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı ve bu evlilikten Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında üç çocuğu oldu.

Ardından, 1979 yılında "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş ile evlendi ve bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Ancak çift, 1982 yılında şiddet iddiaları nedeniyle ayrıldı.

Tatlıses, sonrasında Derya Tuna ile bir ilişki yaşadı ve bu birliktelikten "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

Ardından, kendi programında çıkan dansöz Asena ile ilişkisi başladı fakat Asena, Tatlıses tarafından aldatılınca bu ilişki sona erdi.

2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses, bu evlilikten Elif Ada adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ancak 2013 yılında yollarını ayırdılar. Ayrıca, 1990'larda Işıl Çıtak ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Tatlıses’in bu ilişkiden Dilan adında bir kızı olduğu öğrenildi.