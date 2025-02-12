İlber Ortaylı’dan Trump’a: ‘Geri zekalı’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:24

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:46

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu.

Programda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri yerinden edecek 'Gazze planı' gündeme geldi.

Ortaylı bunun üzerine şunları söyledi:

“Trump da bir geri zekâlı arkadaş, kusura bakmasın. Onlar tüccar, emlakçı bir aile. Babasından görmüş bunu. Her Amerikan ailesinin bebesi gibi yeterince şımarık. Şımarık bir hayat geçirmiş. Ama disiplini de var.”