İlhan İrem'in cenaze programı belli oldu
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem (67) yaşında hayatını kaybetti. İrem, böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyordu. Ölümü Türkiye'yi yasa boğan sanatçının, cenaze programı da belli oldu.
Efsane sanatçı İlhan İrem 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İlhan İrem, son 6 aydır hastanede tedavi görüyordu.
‘Anlasana’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’ ve ‘Olanlar Olmuş’ adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İrem'in ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
MagazinSortie'nin aktardığı habere göre; İlhan İrem, vasiyetinde belirttiği son yolculuğuna uğurlanacak. İrem'in 3 vasiyeti vardı: Tabutunun Türk Bayrağı'na sarılması, AKM de tören düzenlenmesi ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmesi...
Sanatçının naaşı yarın saat 09.00'da Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınarak 12.00'de AKM de düzenlenecek törene getirilecek. Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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