İlhan İrem'in cenaze programı belli oldu

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:00

Efsane sanatçı İlhan İrem 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İlhan İrem, son 6 aydır hastanede tedavi görüyordu.

‘Anlasana’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’ ve ‘Olanlar Olmuş’ adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İrem'in ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

MagazinSortie'nin aktardığı habere göre; İlhan İrem, vasiyetinde belirttiği son yolculuğuna uğurlanacak. İrem'in 3 vasiyeti vardı: Tabutunun Türk Bayrağı'na sarılması, AKM de tören düzenlenmesi ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmesi...

Sanatçının naaşı yarın saat 09.00'da Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınarak 12.00'de AKM de düzenlenecek törene getirilecek. Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.