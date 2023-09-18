İlişkilerin ömrünü uzatmak için kaçınılması gereken 9 cümle

Uzun ilişkilerde yıpranmalar doğal ve kaçınılmazdır. Güçlü ve sağlam bir ilişki inşa etmenin ve yıpranmaları minimuma indirmenin sırrı bu cümleleri kullanmamakta yatıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:57
İlişkilerin ömrünü uzatmak için kaçınılması gereken 9 cümle
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Uzun süreli ilişkilerde duygusal bağlar zaman içinde derinleşebilir, ancak bazen ilişkilerde kopmalar yaşanabilir. Bu kopmaların önüne geçmek ve sağlıklı bir iletişim sürdürmek için partnerinize söylememeniz gereken, ilişkinizi kötü etkileyebilecek 9 cümle bulunuyor. İşte bu cümleler ve alternatifleri:

1. "Tam bir dırdırcısın"

Bunun yerine partnerinize "Kendimi yargılanmış hissediyorum" diyebilirsiniz.

2. "Beni boğuyorsun"

Bu şekilde partnerinizi kırmak yerine "Bunaldığımı hissediyorum ve biraz zamana ihtiyacım var" demeyi seçin.

3. "Uzaksın"

Bunu söylemenin başka bir yolu "Fiziksel olarak seninle aynı odadayım ama kendimi yalnız hissediyorum" demektir.

4. "Sanki dünya senin etrafında dönüyor"

Partnerinize bu gibi bir cümle yerine her şeyi kişiselleştirmemesi gerektiğini söyleyin.

5. "Bencilsin"

Buna alternatif olarak "Bana değer vermediğini hissettiğimde üzülüyorum" diyebilirsiniz.

6. "Artık beni çekici bulmuyorsun"

Sevdiğiniz insana "İlişkimizde geçmişteki kadar fiziksellik olmadığı için üzülüyorum" demeyi deneyebilirsiniz.

7. "Beni sevmiyorsun"

“Senin tarafından sevilmediğimi hissediyorum" demek daha iyi olabilir.

8. "Diğer insanlar beni seviyor, sen neden sevmiyorsun?"

Bunun yerine “Benimle konuşmadığında benden hoşlanmadığını hissediyorum" demek daha yapıcı olabilir.

9. "Bana kötü hissettiriyorsun"

Bunu "Böyle davrandığın zaman kendimi kötü hissediyorum" diye değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Çünkü "sen" ifadesi daha yıkıcıdır, "biz" ise yapıcıdır. Böylece partneriniz kendini savunmaya geçmek yerine sözlerinizi düşünmeye başlayacaktır. Sağlıklı iletişim, ilişkinin sürdürülebilirliği için büyük bir önem taşır ve bu cümlelerin yerine daha yapıcı ifadeler kullanmak ilişkiyi olumlu yönde etkileyebilir.


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