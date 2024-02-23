İlk bölümü ile ses getirmeyi başarmışlardı... İşte yılın en iyi çıkış yapanları!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:03

Güncelleme: 23.02.2024 - 22:03

2023 ve 2024 yılları yeni başlayan ve yaptığı açılışlarda ses getiren dizilerle doluydu. Bu dizilerden bazıları yayımlanan ilk bölümleriyle çok yüksek reytingler elde etti. İşte en iyi çıkış yapan 5 dizi!

BAHAR

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar ikinci bölümünde 4,60 puan artışla sezon rekorunu yeniledi. Show TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” ekranlara gelen ikinci bölümüyle adını tüm kategorilerde bir numaraya yazdırdı.

KIZIL GONCALAR

Kızıl Goncalar ikinci bölümünde 2,56 puan artışla sezonun en yüksek artışlarından birine imza attı. 18 Aralık 2023 tarihinde yayımlanmaya başlayan dizi, Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı bir araya getirdi.

SANDIK KOKUSU

Demet Akbağ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getiren Sandık Kokusu ikinci bölümünde 2,43 puan arttı. Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturuyor.

HUDUTSUZ SEVDA

Hudutsuz Sevda ikinci bölümünde 2,17 puan artış gerçekleştirdi. 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan dizide Deniz Can Aktaş başrolü Miray Daner ile paylaşıyor.

İNCİ TANELERİ

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri sezonun en yüksek başlangıcına imza atarken ikinci bölümünde de 1,83 puan arttı. 25 Ocak'ta yayımlanmaya başlayan dizide Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimler yer alıyor.