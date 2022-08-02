İlyas Salman: 'Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'na layık görmüyorum, çünkü ucuz adam'
Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlyas Salman, Türkiye'yi 'insanların layık olmadıkları mevkilere sahip olduğu bir ülke' olarak tanımlayarak, "Ben Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı'na layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı İlyas Salman, Türkiye'nin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BirGün gazetesinden Işıl Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Salman, mevcut iktidarı ve sanatın güncel durumunu eleştirdi.
Salman, "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye’yi tarif ederken 'Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir' diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı'na layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi.
'DEVLET SANATÇIYI YALAKA GÖRMEK İSTER'
Sanatçılar üzerindeki baskılara da değinen Salman, "Devlet, bu ülkede sanattan korkuyor çünkü hayattan da korkuyor. Hayat ve sanat akrabadır, kan bağı vardır aralarında. Onun için devlet, korkusundan dolayı sanatçıyı sürekli yanında ve yalaka görmek ister. Aydınlık görmek istemez, karanlık görmek ister" diye konuştu.
'TÜRKİYE, İNSANLARIN LAYIK OLMADIKLARI MEVKİLERE SAHİP OLDUĞU BİR ÜLKE'
Usta sanatçı, Türkiye'nin mevcut durumunun 'Talihli Amele' isimli filmiyle özetlenebileceğini belirterek şunları kaydetti:
"Çünkü ben bu ülkeyi tarif ederken şunu söylemiştim. 'İnsanların layık olmadıkları mevkilere sahip olduğu bir ülke.' Tayyip’ten bahsetmiştim. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu koltuğu hak etmediğini düşünenlerdim. Ha bu mantıkla bakarsanız İlyas Salman’ın da oturduğu koltuğa yakışmayan bir sanatçı olduğunu düşünebilirsiniz."
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