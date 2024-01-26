İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kim, kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Cihan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Televizyonda yer aldığı dizilerde sıklıkla adından söz ettiren Kubilay Aka'nın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kim, kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kubilay Aka İnci Taneleri dizinde hayat verdiği Cihan karakteri ile dikkat çekti. Kanal D ekranarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinde Cihan karakterini calandıran Kubilay Aka'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kim, kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
KUBİLAY AKA KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Bir süre havaalanında çalışan Aka bu süreçte menajeri Ufuk Ergin ile karşılaşarak 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdı. Oyunculuk eğitimi alan Kubilay Aka Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini canlandırdı. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. 2021 yılında yayımlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaştı. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Oğlum dizisinde başrol olarak oynadı.
KUBİLAY AKA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Vatanım Sensin - Ali Kemal
Çukur - Celasun Gümüş
Aşk 101 - Kerem Öz
Cam Tavanlar - Cem Kumcu
Bunu Bi Düşünün - Cenk
Sadece Arkadaşız - Umut
Oğlum - Bulut Yalçın
Dokuz Oğuz - Yüzbaşı Batur Karanlık
İnci Taneleri - Cihan
KUBİLAY AKA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Arif V 216 - Yakışıklı Kemal
Aşk Bu Mu? - Umut
Sevda Mecburi İstikamet - Jön Selim
Annesinin Kuzusu
Zaferin Rengi - Galip Kulaksızoğlu
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