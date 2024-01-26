Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:15

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:15

Kubilay Aka İnci Taneleri dizinde hayat verdiği Cihan karakteri ile dikkat çekti. Kanal D ekranarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinde Cihan karakterini calandıran Kubilay Aka'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kim, kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

KUBİLAY AKA KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Bir süre havaalanında çalışan Aka bu süreçte menajeri Ufuk Ergin ile karşılaşarak 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdı. Oyunculuk eğitimi alan Kubilay Aka Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini canlandırdı. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. 2021 yılında yayımlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaştı. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Oğlum dizisinde başrol olarak oynadı.

KUBİLAY AKA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Vatanım Sensin - Ali Kemal

Çukur - Celasun Gümüş

Aşk 101 - Kerem Öz

Cam Tavanlar - Cem Kumcu

Bunu Bi Düşünün - Cenk

Sadece Arkadaşız - Umut

Oğlum - Bulut Yalçın

Dokuz Oğuz - Yüzbaşı Batur Karanlık

İnci Taneleri - Cihan

KUBİLAY AKA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Arif V 216 - Yakışıklı Kemal

Aşk Bu Mu? - Umut

Sevda Mecburi İstikamet - Jön Selim

Annesinin Kuzusu

Zaferin Rengi - Galip Kulaksızoğlu