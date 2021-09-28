İngiliz Kraliyet Donanması, James Bond'u canlandıran Daniel Craig'e 'Komutan' rütbesi verdi

28 Eylül 2021 Salı, 00:00

İngiliz Kraliyet Donanması, son 15 yıldır James Bond'u oynayan oyuncu Daniel Craig'e James Bond'un filmlerdeki rütbesiyle aynı olan Komutan rütbesi verdi.

James Bond'un son filmi için film ekibiyle yakından çalışan Kraliyet Donanması'nın kendi Savaş Gemisi HMS Dragon da, "Ölmek İçin Zaman Yok" filminde bulunuyor.

Craig'e fahri rütbe verildiğini duyuran Sky News'un haberine göre, Craig, "Kıdemli hizmette Onursal Komutan rütbesine atanmaktan gerçekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı film "Ölmek İçin Zaman Yok", 1 Ekim'de vizyona girecek.

Yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.