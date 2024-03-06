İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'da konser verecek

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında, 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:13
İngiliz rock grubu Placebo, İstanbul'da konser verecek
Abone Ol google-news

Konuya ilişkin açıklamaya göre topluluk, "Blind Festival" kapsamında, KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

İlk albümü Placebo'yu 1996'da piyasaya süren grup, şimdiye kadar 8 stüdyo albümü çıkardı.

Placebo'nun tüm albümleri İngiltere'deki Billboard listesinde ilk 20'ye girdi, dünya genelinde ise 14 milyonun üzerinde satışa ulaştı.


Placebo haberleri İstanbul haberleri konser haberleri

İlgili Haberler

'Venera Ensemble' konseriyle sanatseverler büyülendi!

'Venera Ensemble' konseriyle sanatseverler büyülendi!
Deep Purple İstanbul konseri ne zaman? Rock grubu Deep Purple konser bileti ne kadar?

Deep Purple İstanbul konseri ne zaman? Rock grubu Deep Purple konser bileti ne kadar?
Bartu Küçükçağlayan, konserine mini eteğiyle çıktı... Tarzı beğeni topladı

Bartu Küçükçağlayan, konserine mini eteğiyle çıktı... Tarzı beğeni topladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı: 'Kim olursa olsun hiç fark etmez...'

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı: 'Kim olursa olsun hiç fark etmez...'
İliç’teki maden faciası: İmzalanan raporun acı bilançosu

İliç’teki maden faciası: İmzalanan raporun acı bilançosu
İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!

İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
En yakışıklı 5 burç: Bu burçlar dikkatleri çekiyor

En yakışıklı 5 burç: Bu burçlar dikkatleri çekiyor
Özel yurtta 10 Erkek çocuğa cinsel istismar: İfadesinde ‘Şakalaştık’ dedi

Özel yurtta 10 Erkek çocuğa cinsel istismar: İfadesinde ‘Şakalaştık’ dedi
Depremzede kadının Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği yöntem gelir kapısı oldu

Depremzede kadının Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği yöntem gelir kapısı oldu
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu