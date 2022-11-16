İnhisar nerededir? İnhisar'ın nüfusu kaç?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:41

Emekli olan Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek Bilecik’in İnhisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü’ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu. Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik’te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye 2000 yılında toplam 38 ev yaptırıp aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan ‘köyde’ yaşamaya başladı.

İNHİSAR NEREDEDİR?

İnhisar, Bilecik ilinin bir ilçesidir. Yurdumuzun kuzeybatısında yer alan ilçe; kuzeybatısında Gölpazarı, kuzeyinde Yenipazar, kuzeydoğusunda Sarıcakaya, doğusunda Mihalgazi güneydoğuda Tepebaşı (Eski Eskişehir merkezin kuzey kısmı) ve güneybatıda Söğüt ilçeleriyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 315 km²'dir. İnhisar, 30 Kasım 1989 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

İNHİSAR'IN NÜFUSU KAÇ?

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 9 köy (Akköy, Çayköy, Harmanköy, Hisarcık, Koyunlu, Muratça, Samrı, Tarpak, Tozman) ve 4 mahalleden oluşmaktadır. Sonradan ilçe olduğundan, asayişi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülmektedir. Fakat 01.04.2008 de ilçeye polis karakolu gelmiştir ve ilçe merkezinde asayişi polis tarafından devralınmıştır. İlçeye bağlı tek belde, Tarpak'tır ve 1992'den beri bu statüyü yürütmekteyken 2009'da çıkan beldeler kanununca köye dönüştürülmüştür. İnhisar'ın nüfusu 2.183 kişi olup bu bakımdan Türkiye'de 973 ilçe arasında sondan beşincidir.