Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:44

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:44

Günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan kelimelerin anlamları ve kökenleri genellikle bilinmiyor. Peki, İnisiyatif ne demek, ne anlama gelir? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif TDK sözlük anlamı nedir?

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?

İnisiyatif kelimesi TDK'de "İnisifiyatif" olarak yazılır.

İNİSİYATİF NE DEMEK?