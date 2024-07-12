İnisiyatif ne demek, ne anlama gelir? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta kullanılan çoğu kelimenin anlamı ve kökeni bilinmiyor. Kitaplarda hiç görmediği veya anlamını bilmediği sözcüklerle karşılaşanlar, bu kelimeleri araştırıyor. Peki, İnisiyatif ne demek, ne anlama gelir? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif TDK sözlük anlamı nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:44
İnisiyatif ne demek, ne anlama gelir? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif TDK sözlük anlamı nedir?
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Günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan kelimelerin anlamları ve kökenleri genellikle bilinmiyor. Peki, İnisiyatif ne demek, ne anlama gelir? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif TDK sözlük anlamı nedir?

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR?

İnisiyatif kelimesi TDK'de "İnisifiyatif" olarak yazılır.

İNİSİYATİF NE DEMEK?

  • Öncecilik, üstünlük
  • Karar verme yetkisi
  • Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği

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