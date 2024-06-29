İnsanlık tarihine yeni bir bakış: 'Taş Devri' insanı vejetaryen miydi?
Yakın tarihli bir araştırma, Fas'taki Tafoğalt Mağarası'nda yaşayan Taş Devri avcı-toplayıcılarının diyetinde bitkilerin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu. Bu bulgu, ilkel insanların çoğunlukla et tükettiği yönündeki yaygın inanışı sarsıyor.
Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Tafoğalt Mağarası'nda yapılan son araştırmalar, Taş Devri'nde yaşamış avcı-toplayıcıların diyetine ışık tutuyor. Bu bölgedeki insan kalıntılarının kimyasal analizleri, diyetlerinin büyük ölçüde bitkisel besinlere dayandığını gösteriyor. Bu bulgu, insan atalarının beslenme alışkanlıklarına dair bilinenleri değiştirebilir.
İNSANLIK PALEOLİTİK DÖNEMDE OTÇULDU
Günümüzde moda haline gelen Paleo diyetinin aksine, Paleolitik dönemde yaşamış olan İberomağribilerinin diyeti çoğunlukla bitkilerden oluşuyordu. Araştırmacılar, Tafoğalt Mağarası'nda bulunan insan kalıntılarının kemik ve diş minesinde bitkisel besinlerin izlerine rastladılar. Bu izotop analizleri, özellikle yabani tahıllar ve meşe palamudu gibi nişastalı bitkilerin tüketildiğini ortaya koydu?.
BİTKİ AĞIRLIKLI BESLENME TARIMIN BAŞLAMASIYLA BAŞLAMADI
Araştırmanın bulguları, tarımın başlamasından yaklaşık 8.000 yıl önce bile bu toplulukların bitkisel besinlere yoğun şekilde bağımlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, bitki ağırlıklı diyetlerin sadece tarımın başlamasıyla ortaya çıktığı görüşünü çürütüyor.
Araştırmalar ayrıca, İberomağribilerin diyetlerinde az miktarda da olsa et bulunduğunu ancak bu topluluğun diğer avcı-toplayıcılara kıyasla daha fazla bitki tükettiğini ortaya koyuyor. Çalışma, bu insanların yabani bitkileri nasıl işlediklerini ve diyetlerine nasıl dahil ettiklerini anlamamıza yardımcı oluyor?. İzotop analizleri, bir bebeğin 6-12 aylıkken katı bitki bazlı gıdalarla beslendiğini de gösteriyor. Bu bulgu, eski avcı-toplayıcı toplumların çocuk bakımı konusunda da ilginç bilgiler sunuyor?
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