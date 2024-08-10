Instagram açıldı mı? Instagram yasağı kalktı mı? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram kaç gün kapalı kaldı?

Instagram'ın ne zaman açılacağı sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Milyonlarca kullanıcı Instagram'ın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı ne zaman kalkacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 21:00
Instagram açıldı mı? Instagram yasağı kalktı mı? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram kaç gün kapalı kaldı?
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Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldı. Sosyal medya platformuna uygulanan bu engel hakkında yetkililerle yapılan görüşmeler sürüyor. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Yurttaşlar günlerdir erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından flaş bir açıklama yaptı.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı X üzerinden canlı bağlanarak META ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu ve açıklamalarda bulundu.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Uraloğlu saat 21.30 itibarıyla Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Uraloğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM KAÇ GÜN KAPALI KALDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a erişim engelinin saat 21:30'da kaldırılacağını duyurmasından sonra Instagram kullanıma açıldı.

8 gün süren Instagram erişim engeli sona erdi.

 


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