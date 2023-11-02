Instagram çöktü mü? 2 Kasım 2023 Instagram erişim sorunu...

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:21

Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Instagram'da kullanıcılar erişim problemi yaşıyor.

2 Kasım Perşembe günü sabahında başlayan erişim problemi akşamüstü saatlerinde daha geniş çaplı hale geldi.

HEM WEB HEM MOBİL UYGULAMADA PROBLEM VAR

İlk etapta uygulamanın yalnızca mobil hesaplarına erişim problemi yaşanırken, akşamüstü saatlerinde web sitesinde de 'sayfaya erişilemiyor' ibaresi yer almaya başladı.

Instagram ile birlikte sosyal medya uygulamasının bağlı olduğu, Twitter'ın rakibi olarak kurulan Threads'e de erişim problemi olduğu belirtildi.