Instagram çöktü mü? 2 Kasım 2023 Instagram erişim sorunu...
Popüler sosyal medya platformu Instagram'da bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? 2 Kasım 2023 Instagram'da neden erişim sorunu var?
Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Instagram'da kullanıcılar erişim problemi yaşıyor.
2 Kasım Perşembe günü sabahında başlayan erişim problemi akşamüstü saatlerinde daha geniş çaplı hale geldi.
HEM WEB HEM MOBİL UYGULAMADA PROBLEM VAR
İlk etapta uygulamanın yalnızca mobil hesaplarına erişim problemi yaşanırken, akşamüstü saatlerinde web sitesinde de 'sayfaya erişilemiyor' ibaresi yer almaya başladı.
Instagram ile birlikte sosyal medya uygulamasının bağlı olduğu, Twitter'ın rakibi olarak kurulan Threads'e de erişim problemi olduğu belirtildi.
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