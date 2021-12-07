Instagram'dan çok konuşulan özelliği için yeni hamle

07 Aralık 2021 Salı, 11:36

Instagram, 10 bin ve üzeri takipçi veya mavi tik rozetine sahip olanların kullanabildiği ‘Yukarı Kaydır’ özelliğini Ağustos ayında kaldırmıştı.

Platform, hikayeye link ekleme desteğinden ise vazgeçmedi. Yukarı kaydır yerine bağlantı çıkartması getiren sosyal medya platformu, şart gözetmeksizin tüm kullanıcıların harici bir bağlantıya yönlendirme yapmalarına olanak sağladı.

Bağlantı çıkartması ile Instagram hikayenize link eklediğinizde varsayılan olarak etiket metni sitenin alan adıyla aynı oluyordu. Kullanıcılar ise bu durumu hoş karşılamadı. Özellikle link kısaltma sitesi kullananlar, çıkartmanın üzerinde sitenin adının gözükmesini istemedi.

ShiftDelete'in haberine göre son olarak, Instagram geri bildirimleri dinledi, çıkartma metnini özelleştirme işlevi getirdi.

INSTAGRAM BAĞLANTI ÇIKARTMASI NASIL ÖZELLEŞTİRİLİR?

Yeni güncellemeyle bağlantı çıkartmasına ‘etiket metnini özelleştir’ seçeneği geldi. Artık hangi linki eklerseniz ekleyin, çıkartma üzerinde alan adı yerine istediğiniz metni gösterebileceksiniz.

Görsel: ShiftDelete

Örneğin takipçilerinizi YouTube videonuza yönlendiren bir bağlantı çıkartmasında eskiden “youtube.com” yazıyorken; şimdi “videoyu izle” gibi istediğiniz bir yazıyı yerleştirebilirsiniz.

Etiket metnini özelleştirmek için:

Instagram uygulamasını açın.

Bağlantı çıkartmasını bulun ve eklemek istediğiniz linki yazın.

Alt kısımda yer alan “Etiket metnini özelleştir” seçeneğine basın ve görünmesini istediğiniz metni yazın.

RENGİNİ DE DEĞİŞTİREBİLİYORSUNUZ

Instagram kullanıcılara, etiket metnini özelleştirmenin yanı sıra çıkartmanın rengini değiştirme imkânı da tanıdı. Çıkartmayı hikayeye ekledikten sonra üzerine dokunarak renkler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şu anda sınırlı sayıda renk mevcut. Ancak yine de bu özellik, bağlantı çıkartmasını hikayenizde öne çıkarmanızı kolaylaştıracak ve takipçilerinizin dikkatini çekecektir.

10 BİN TAKİPÇİ ŞARTI YOK

Instagram’ın, hikayeye link ekleme özelliğinde yaptığı en büyük değişiklik: 10 bin takipçi veya mavi tik şartının kaldırılması oldu.

30 Ağustos’tan itibaren yukarı kaydır özelliğini kaldırarak bağlantı çıkartmasını getiren platform, ilk başta yeni sistemi sınırlı sayıda kullanıcısının erişimine açtı.

Ekim ayında yaptığı duyuru ile çıkartmayı herkesin kullanmasına izin verdiğini açıkladı.