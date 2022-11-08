İntikam Ateşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

2003 tarihli ABD yapımı aksiyon filmi İntikam Ateşi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İntikam Ateşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 16:45
İntikam Ateşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
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İntikam Ateşi 4 Nisan 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.

İNTİKAM ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski suçlular Sean Vetter ve Demetrius Hicks, California / Meksika sınırında çalışan ABD DEA üyeleridir . Uyuşturucu baronu Memo Lucero'yu tutukladıktan sonra, gizemli "Diablo" devreye girer ve Vetter'in suikastını organize eder , ancak onun yerine karısı Stacy öldürülür.

İntikam almak isteyen Vetter, karısının katillerini cezalandırmak için kanunların dışında hareket eder. Bunu başarmak için şimdi hapiste olan Memo'dan Diablo'yu bulmak için yardım ister. Hicks'in yardımıyla, kartelin her üyesini organizasyon hiyerarşisinin en altından en üstüne kadar arar ve Memo'nun son faaliyetlerle bağlantılı olduğunu bulur.

İNTİKAM ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Vin Diesel 

Larenz Tate 

Timothy Olyphant 

Geno Silva 

Jacqueline Obradors 

Steve Eastin 

Juan Fernández 

Jeff Kober 

Marco Rodríguez 

Mike Moroff 

Emilio Rivera 

George Sharperson 

Malieek Straughter

Alice Amter 

Ken Davitian 


İntikam Ateşi Film

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