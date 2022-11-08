İntikam Ateşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
2003 tarihli ABD yapımı aksiyon filmi İntikam Ateşi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İntikam Ateşi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
İntikam Ateşi 4 Nisan 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi.
İNTİKAM ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Eski suçlular Sean Vetter ve Demetrius Hicks, California / Meksika sınırında çalışan ABD DEA üyeleridir . Uyuşturucu baronu Memo Lucero'yu tutukladıktan sonra, gizemli "Diablo" devreye girer ve Vetter'in suikastını organize eder , ancak onun yerine karısı Stacy öldürülür.
İntikam almak isteyen Vetter, karısının katillerini cezalandırmak için kanunların dışında hareket eder. Bunu başarmak için şimdi hapiste olan Memo'dan Diablo'yu bulmak için yardım ister. Hicks'in yardımıyla, kartelin her üyesini organizasyon hiyerarşisinin en altından en üstüne kadar arar ve Memo'nun son faaliyetlerle bağlantılı olduğunu bulur.
İNTİKAM ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Vin Diesel
Larenz Tate
Timothy Olyphant
Geno Silva
Jacqueline Obradors
Steve Eastin
Juan Fernández
Jeff Kober
Marco Rodríguez
Mike Moroff
Emilio Rivera
George Sharperson
Malieek Straughter
Alice Amter
Ken Davitian
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