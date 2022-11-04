Oyun Gecesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Kasım 2022 Cuma, 10:19

Oyun Gecesi (Game Night), yönetmenliğinde Jonathan Goldstein ve John Francis Daley olan 2018 yapımlı bir aksiyon-komedi filmidir.

OYUN GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Max ve Annie’nin çiftler için oyun gecesinde, Max’in kardeşi Brooks sahte haydutlar ve federal ajanların olduğu gizemli bir cinayet ayarlar. İşler iyice karışırken Brooks kaçırılır ve bu oyunun bir parçası gibi görünür. Fakat oyuncular, gizemi çözmeye ve oyunu kazanmaya çalıştıkça bu oyunun ve Brooks’un göründüğü gibi olmadığını fark ederler. Bu karmaşık gecede, her dönemeç beklenmedik bir olaya yol açar ve arkaşlar büyük bir işe kalkıştıklarını fark ederler. Puanlama sisteminin ve kuralların olmadığı, oyuncuların kimler olduğu bilinmeyen bu gece ya uzun süredir yaşadıkları en eğlenceli gece ya da oyunun sonu olacaktır.

OYUN GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Bateman

Rachel McAdams

Kyle Chandler

OYUN GECESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Oyun Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.