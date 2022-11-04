Lanetli Mesaj filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Lanetli Mesaj filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Lanetli Mesaj filminin konusu ne? Lanetli Mesaj filminin oyuncuları kim? Lanetli Mesaj filminin IMDb puanı kaç?
Lanetli Mesaj (Friend Request), yönetmenliğinde Simon Verhoeven olan, 2016 yapımlı bir korku-gerilim filmidir.
LANETLİ MESAJ FİLMİNİN KONUSU NE?
Okuldaki popüler öğrencilerden biri olan Laura, asosyal öğrencilerden Marina'nın arkadaşlık isteğini kabul eder. Marina, bu arkadaşlığı saplantı haline getirip, sosyal medyada sürekli Laura ile ilgili paylaşımlar yapar. Marina'yla arkadaşlığını bitiren Laura, bir anda şeytani güçlerin eline düşer. Laura’nın sosyal medya hesabını bir ruh ele geçirir ve silinemeyen, esrarengiz, vahşet dolu videolar paylaşır. Şeytani yaratıkların Laura'yı mahvetmek için izlediği yol ise en yakın arkadaşlarını öldürürerek onu yalnızlaştırmaktan geçmektedir.
LANETLİ MESAJ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alycia Debnam-Carey
William Moseley
Sean Marquette
LANETLİ MESAJ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Lanetli Mesaj filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.
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