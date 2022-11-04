Lanetli Mesaj filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Kasım 2022 Cuma, 10:33

Lanetli Mesaj (Friend Request), yönetmenliğinde Simon Verhoeven olan, 2016 yapımlı bir korku-gerilim filmidir.

LANETLİ MESAJ FİLMİNİN KONUSU NE?

Okuldaki popüler öğrencilerden biri olan Laura, asosyal öğrencilerden Marina'nın arkadaşlık isteğini kabul eder. Marina, bu arkadaşlığı saplantı haline getirip, sosyal medyada sürekli Laura ile ilgili paylaşımlar yapar. Marina'yla arkadaşlığını bitiren Laura, bir anda şeytani güçlerin eline düşer. Laura’nın sosyal medya hesabını bir ruh ele geçirir ve silinemeyen, esrarengiz, vahşet dolu videolar paylaşır. Şeytani yaratıkların Laura'yı mahvetmek için izlediği yol ise en yakın arkadaşlarını öldürürerek onu yalnızlaştırmaktan geçmektedir.

LANETLİ MESAJ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alycia Debnam-Carey

William Moseley

Sean Marquette

LANETLİ MESAJ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Lanetli Mesaj filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.