İrem Derici hastalığını açıkladı: Tedavi olacağım

Konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söyledi. Derici "Tedavi olacağım" dedi.

İrem Derici hastalığını açıkladı: Tedavi olacağım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:19

İrem Derici geçen hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir olay yaşamıştı. Otelde düşerek kafasını yere çarpan Derici apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"DUDAĞIMA BAKIN, KAFAM DA ŞİŞ"

Sabah'ın haberine göre, bitkin haliyle dikkat çeken İrem Derici, yaşadığı olayı anlattı:

"Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş."

"UYURGEZERLİK VAR BENDE"

"Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım."

Boynunda anahtar kolye taşıyan Derici, "Kalbinizin anahtarı mı?" sorusuna da "Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum” yanıtıyla güldürdü. 


Etiketler: #İrem Derici #Hastalık #uyur gezer

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