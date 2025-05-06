İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'ın kısa bir süre önce bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:41

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi sevilen dizilerde rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim’de Ural Kaspar ile dünyaevine giren 35 yaşındaki ünlü oyuncu, mutlu evliliğini bebekle taçlandırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği öğrenilen Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından takipçilerine sürpriz yaptı.

İlk olarak takipçilerine “Sizce kız mı, erkek mi?” sorusunu yönelten oyuncu, ardından bir askıya pembe bebek elbisesi asarak bebeğinin cinsiyetini duyurdu: "Bir kız bebek bekliyoruz."

Öte yandan geçtiğimiz hafta Ural Kaspar’ın eşinin karnına dokunduğu bir kareyi paylaşması, çiftin sevenlerini heyecanlandırmıştı. Fotoğraf kısa sürede “Bebek göründü” yorumlarıyla doldu.


Etiketler: #irem helvacıoğlu #Ural Kaspar

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