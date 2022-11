Irena Cara kimdir? Irena Cara neden hayatını kaybetti?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:30

Irene Cara Escalera 18 Mart 1959 tarihinde ABD'de doğdu. Irene Cara, üç yaşındayken "Amerika Çocuk Güzeli" yarışmasının beş finalistinden biriydi. Irene Cara müzik, oyunculuk ve dans eğitimi aldı.

İlk kez The Original Amateur Hour'da izleyici karşısına çıktı. Alan Parker'ın yönettiği 1980 yapımı film Fame, Irene Cara'yı şöhrete kavuşturdu. Fame ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi. 1984 yılında ise Flashdance filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar'ı kazandı.1983'te Cara, bir grup taksiciyi konu alan DC Cab filminde kendisi olarak rol aldı.

IRENA CARA'NIN ALBÜMLERİ

1982 Anyone Can See

1983 What a Feelin

1987 Carasmatic

2011 Irene Cara Presents Hot Caramel

IRENA CARA'NIN YER ALDIĞI FİLMLER

1975 Aaron Angela'yı Seviyor

1976 ışıl

1976 Elmalı turta

1980 şöhret

1982 Onları Usulca Öldürmek

1982 Kızkardeş

1983 DC Kabini

1984 Şehir Isısı

1985 kesin öfke

1986 Baskın

1989 Paradiso'da kafeste

1990 Sonsuza dek mutlu

1992 Güzel ve Çirkin

1992 Sihirli Yolculuk

1994 Orman Kralı

1995 Farkındalığın Ötesinde Eyleme Geçmek: Kadın İstismarına Son Vermek

1996 Notre Dame'ın kamburu

2004 Şehir Merkezi: Bir Sokak Hikayesi

IRENA CARA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

80'li yıllara damga vuran Fame ve Flashdance gibi filmlerin müziklerinin sahibi Irena Cara, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri, Cara'nın Florida'daki evinde öldüğünü açıkladı.