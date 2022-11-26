Irena Cara kimdir? Irena Cara neden hayatını kaybetti?
Ünlü şarkıcı Irene Cara hayatını kaybetti. Irena Cara kimdir? Irena Cara neden hayatını kaybetti?
Irene Cara Escalera 18 Mart 1959 tarihinde ABD'de doğdu. Irene Cara, üç yaşındayken "Amerika Çocuk Güzeli" yarışmasının beş finalistinden biriydi. Irene Cara müzik, oyunculuk ve dans eğitimi aldı.
İlk kez The Original Amateur Hour'da izleyici karşısına çıktı. Alan Parker'ın yönettiği 1980 yapımı film Fame, Irene Cara'yı şöhrete kavuşturdu. Fame ile 2 kez Grammy'ye aday gösterildi. 1984 yılında ise Flashdance filminin soundtrack'leriyle hem Grammy'yi hem de Oscar'ı kazandı.1983'te Cara, bir grup taksiciyi konu alan DC Cab filminde kendisi olarak rol aldı.
IRENA CARA'NIN ALBÜMLERİ
1982 Anyone Can See
1983 What a Feelin
1987 Carasmatic
2011 Irene Cara Presents Hot Caramel
IRENA CARA'NIN YER ALDIĞI FİLMLER
1975 Aaron Angela'yı Seviyor
1976 ışıl
1976 Elmalı turta
1980 şöhret
1982 Onları Usulca Öldürmek
1982 Kızkardeş
1983 DC Kabini
1984 Şehir Isısı
1985 kesin öfke
1986 Baskın
1989 Paradiso'da kafeste
1990 Sonsuza dek mutlu
1992 Güzel ve Çirkin
1992 Sihirli Yolculuk
1994 Orman Kralı
1995 Farkındalığın Ötesinde Eyleme Geçmek: Kadın İstismarına Son Vermek
1996 Notre Dame'ın kamburu
2004 Şehir Merkezi: Bir Sokak Hikayesi
IRENA CARA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
80'li yıllara damga vuran Fame ve Flashdance gibi filmlerin müziklerinin sahibi Irena Cara, 63 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri, Cara'nın Florida'daki evinde öldüğünü açıkladı.
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