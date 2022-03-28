İş ararken nelere dikkat edilmeli? İşte altın değerinde tavsiyeler

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:30

İş arama teknikleri, son dönemde yoğun ilgi görüyor. Zira, koronavirüs salgını sürecinin etkileri, hayatımızın her alanına yansırken, çalışma hayatı da iş yapış modellerinden işe alım süreçlerine değin pek çok köklü değişime uğradı.

İŞ BULMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Başarılı bir kariyerin ilk ve en önemli adımı olan iş bulma sürecinin online platformlar üzerinden yürütüldüğü bu 'yeni normal'de, adayların odak noktalarını daraltan, doğru bağlantılar kurmalarını sağlayan, olumlu görüşmeler için en iyi ipuçlarını sunan ve 'kısa zamanda en doğru iş' vaadi veren güvenilir uygulamalar öne çıktı.

KARİYER SİTELERİNDEN İŞ BULUNUR MU?

Profesyonel çalışma hayatının başında olanlar ya da iş değiştirmek için yola çıkan adaylar, bu yoğun rekabet içerisinde nereden başlayacakları konusunda zorlanırken, deneyimli işe alım uzmanlarından oluşan online platformlar, adaylara hızlı, maliyetsiz ve güvenilir bir başvuru ortamı sunarak daha iyi fırsatlara zemin hazırladı.

İŞ ARARKEN YAPILMASI GEREKENLER

'24 Saatte İş' adlı kariyer sitesinin kurucu ortağı Gizem Yasa'nın iş arayanları rekabette birkaç adım öne geçirecek tavsiyeleri şöyle:

Ne istediğinizi bilin: Eğer ne istediğinizle ilgili aklınız karışıksa, en azından ne istemediğinizi netleştirin. Hedefsiz başvuru yapmak hem sizi yorar hem de alacağınız olumsuz sonuçlar motivasyonunuzu düşürür. Bu nedenle size uygun olan daha az ama hedefe yönelik başvuru yapmak, süreci kolaylaştırır.

Doğru platformu bulun: İş başvurusu yapacağınız platformları iyi seçmeye, güvenilir uygulamalarla temasa geçmeye dikkat edin. En etkin yöntemlerden biri, özellikle mobil kanallar için Google Play ve App Store yorumlarını okumak. Bu mecralarda uygulamaların kullanıcı ile olan etkileşimi, kullanıcılarına yaklaşımlarını çok net ortaya koyuyor. Şikayetvar ve benzeri sitelerde yapılan olumsuz yorum sayılarını, şirketin şikayetlere verdiği cevapları mutlaka okuyun. Jenerik cevaplarla her soruna aynı şekilde ve mekanik yaklaşan, otomatik cevap veren şirketlere mesafeli durun.

Kendinizi iyi ifade edin: Şirketlere profilinizde baktıklarında neden sizinle çalışmak istedikleri ile ilgili ikna olmalılar, gelişine doldurulmuş bir profil bu süreci zorlaştırır. 2-3 dakika fazla vakti baştan koyduğunuzda, sonraki arayışınız çok kolaylaşacak. Kaydolurken profil bilgilerinizi düzgün şeklide girin. Özensizce doldurulmuş bir profil doğru işi bulma sürecini uzatabilir.

Profesyonel fotoğraf kullanın: İş arama sürecine uygun profil fotoğrafı seçin. Sosyal medya platformlarından alınan görseller ilk izlenim için doğru değil.

Süreci takip edin: Başvuru yaptıktan sonra süreci takip edin. Şirketle iletişime geçerek neden bu işi istediğinizi, neden doğru insan olduğunuzu anlatın. Başvuru yaptığınız sisteme mesaj yazarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Çekingen olmayın ama çok ısrarcı da davranmayın. Dozunda bir kararlılık işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Randevunuza gidin: Kendinize uygun bulmadığınızı işlerin randevularını kabul etmek zorunda değilsiniz ama kabul ettiğiniz iş görüşmelerine mutlaka gidin. Kabul edilen randevulara gitmeyen adayların uygulamada puanları düştüğü için ilerideki iş arayışlarınız olumsuz etkilenir.

İletişim tarzına dikkat edin: Şirketlerle kurduğunuz iletişime dikkat edin. İş bulma ve işe alım süreci iki taraf için de emek ister. O yüzden bu konuda dikkatli ve hassas davranın. İş görüşmelerinde sistem üzerinden mesajlaşma uzunluğu genellikle birkaç satır sürer ve sonrasında randevu adımına geçilir. Şayet sorular uzuyor ve kişisel alana giriyorsa kullanıcıyı mutlaka bloklayın ve hemen incelenmesi için uygulamaya şikayet edin.

Yardım isteyin: Başvuru yaptığınız şirketin ve pozisyonun size uygunluğundan eminseniz başvuru yaptığınız platformla iletişime geçip sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Genel olarak siteme gelen bu tarz taleplerin tamamına dönüş yapılır ve iş arayan adayların hayatlarını kolaylaştırmak, süreçlerini hızlandırmak için destek verilir.