Islanan telefonu pirince yatırmayın! Büyük hasar veriyor...

Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 02.03.2024 - 13:45

Günlük hayatta birçok aksilik yaşanabilir ve bunlardan birisi telefonunuzun ıslanması gibi bir kaza olabilir. Böyle bir durum içilen içeceğin devrilmesinden, klozete düşürmek gibi birçok durumu kapsayabilir fakat hepsinin çözümü aynıdır. İşte, ıslanan telefonları kurtarma yöntemleri...

TELEFONLAR PİRİNCE KOYULMAMALIDIR

Pirinç sıvıları emer ancak içindeki tüm minerallerin telefonunuzun iç kısmına yapışmasını sağlar. Bu yabancı maddeler, telefona onarılamayacak kadar zarar verebilir.

ISLANAN TELEFONU KURTARMA YÖNTEMLERİ