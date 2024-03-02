Islanan telefonu pirince yatırmayın! Büyük hasar veriyor...

Bazen telefonlar suya düşebilir ve bu tarz durumlarda panikleyerek fön makinesiyle kurutmak veya pirince yatırmak gibi hatalar yapılabilir. Ancak özellikle akıllı telefonların pirince yatırılmasının hiçbir kârı yoktur. İşte, ıslanan telefonları kurtarma yöntemleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:45
Islanan telefonu pirince yatırmayın! Büyük hasar veriyor...
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Günlük hayatta birçok aksilik yaşanabilir ve bunlardan birisi telefonunuzun ıslanması gibi bir kaza olabilir. Böyle bir durum içilen içeceğin devrilmesinden, klozete düşürmek gibi birçok durumu kapsayabilir fakat hepsinin çözümü aynıdır. İşte, ıslanan telefonları kurtarma yöntemleri...

TELEFONLAR PİRİNCE KOYULMAMALIDIR

Pirinç sıvıları emer ancak içindeki tüm minerallerin telefonunuzun iç kısmına yapışmasını sağlar. Bu yabancı maddeler, telefona onarılamayacak kadar zarar verebilir.

ISLANAN TELEFONU KURTARMA YÖNTEMLERİ

  • Telefonu asla açmayın: Hasarı değerlendirmek için telefonu açıp bakmak isteyebilirsiniz ancak telefonunuzu asla açmamalısınız.
  • Fiş takılıysa hemen çıkartın: Su, telefonunuzun elektrik bileşenlerini büyük bir iletkene dönüştürür, bu da akımların kısa devre yaparak telefona uzun süreli zarar vereceğini gösterir.
  • Dış yüzeyi kurutun: Telefonun dış yüzeyini kurutmak için; suyun deliklerden, bağlantı noktalarından, prizlerden, köşelerden ve yarıklardan dışarı çıkması için hafifçe sallayın.
  • Telefon kılıfını çıkartın: Su telefon kılıfında da birikebilir veya bu kılıf nemli kalabileceğinden telefonu mümkün olduğunca çabuk kılıftan ayırmanız gerekebilir.

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