Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:00

İsmail Hacıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün bu yaz düğün yapacakları ve evlenecekleri iddia edildi. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

İSMAİL HACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

İSMAİL HACIOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2001 Bana Şans Dile - Çağlar

2003 Karşılaşma - Osman

2005 Anlat İstanbul - Fiko

2006 Sınav - Mert

2007 Kabadayı - Murat

2008 Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 Vali - Sarp Uçar

2009 Gökten Üç Elma Düştü - Ali

2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 Sonsuz Bir An - Volkan

2010 Çakal - Akın

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 Meryem - Murat

2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 Kafes - Mehmet Sipahi

2016 Mahrumlar - Kutlu

2016 Kayıp İnci - Cemal

2017 Ayla - Süleyman Dilbirliği

2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

2019 Şuursuz Aşk - Yusuf

2019 Türk İşi Dondurma - Kaptan

2022 Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Ferhat Gedik

2023 49 - Oğuz

İSMAİL HACIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2002 Koçum Benim - Ali

2003-2005 Bir İstanbul Masalı - Ozan Kozan

2005-2007 Beyaz Gelincik - Mehmet Ali Aslanbaş

2007 Sinekli Bakkal - Onur

2008-2009 Gece Sesleri - Yağız Haksever

2011 Şüphe - Aziz Kutlu

2011-2012 Firar - Civan

2013-2014 Osmanlı Tokadı - II. Mehmed

2015 Zeyrek ile Çeyrek - Meftun

2017 Kayıtdışı - Nejat Ateş

2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare - Üsküplü Ali

2019-2020 Çocuk - Hasan Çetin

2020 Zümrüdüanka - Cihan Gürtuna

2021-2022 Mahkum - Barış Yesari / Savaş Yesari

2023- Taçsız Prenses - Evgin Akduman

İSMAİL HACIOĞLU ÖDÜLLERİ

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Umut Veren Genç Oyuncu

2011 Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu