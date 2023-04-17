İsmail Hacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün evlenme yoluna girdikleri iddia edildi. Çıkan evlilik haberleri sonrasında İsmail Hacıoğlu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yurttaşlar, İsmail Hacıoğlu hakkında arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İsmail Hacıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün bu yaz düğün yapacakları ve evlenecekleri iddia edildi. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.
İSMAİL HACIOĞLU ÖZEL HAYATI
İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.
İSMAİL HACIOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2001 Bana Şans Dile - Çağlar
2003 Karşılaşma - Osman
2005 Anlat İstanbul - Fiko
2006 Sınav - Mert
2007 Kabadayı - Murat
2008 Hoşçakal Güzin - Serkan
2009 Vali - Sarp Uçar
2009 Gökten Üç Elma Düştü - Ali
2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel
2009 Sonsuz Bir An - Volkan
2010 Çakal - Akın
2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
2013 Meryem - Murat
2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan
2015 Kafes - Mehmet Sipahi
2016 Mahrumlar - Kutlu
2016 Kayıp İnci - Cemal
2017 Ayla - Süleyman Dilbirliği
2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç
2019 Şuursuz Aşk - Yusuf
2019 Türk İşi Dondurma - Kaptan
2022 Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Ferhat Gedik
2023 49 - Oğuz
İSMAİL HACIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2002 Koçum Benim - Ali
2003-2005 Bir İstanbul Masalı - Ozan Kozan
2005-2007 Beyaz Gelincik - Mehmet Ali Aslanbaş
2007 Sinekli Bakkal - Onur
2008-2009 Gece Sesleri - Yağız Haksever
2011 Şüphe - Aziz Kutlu
2011-2012 Firar - Civan
2013-2014 Osmanlı Tokadı - II. Mehmed
2015 Zeyrek ile Çeyrek - Meftun
2017 Kayıtdışı - Nejat Ateş
2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare - Üsküplü Ali
2019-2020 Çocuk - Hasan Çetin
2020 Zümrüdüanka - Cihan Gürtuna
2021-2022 Mahkum - Barış Yesari / Savaş Yesari
2023- Taçsız Prenses - Evgin Akduman
İSMAİL HACIOĞLU ÖDÜLLERİ
2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Umut Veren Genç Oyuncu
2011 Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu
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