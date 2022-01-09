Onur Tuna'dan kötü haber: 'Mahkum' dizisi çekimlerine ara verildi

09 Ocak 2022 Pazar, 12:34

FOX TV'nin MF Yapım imzalı dizisi "Mahkum"un başrol oyuncusu Onur Tuna, koronavirüse yakalandı. Tuna'nın karantinaya girmesinin ardından dizi çekimleri iptal oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Tuna'nın yanı sıra ayrıca oyunculardan Muharrem Türkseven’in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu "Mahkum"un senaryosunu Uğraş Güneş kaleme aldı. Başrollerini Onur Tuna ile Seray Kaya'nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi isimler yer alıyor.

“Innocent Defendant” adlı diziden uyarlanan 'Mahkum'un konusu şu şekilde:

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilmek için mücadele edecektir.